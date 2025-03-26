Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ve beraberindeki partililer, Anayasa Mahkemesi önünde yaptıkları açıklama ile Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 65 gündür süren tutukluluğunu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı korumakla görevli en yüksek yargıçlara şikayet etti.

Yaklaşık bir ay önce şikayetlerini resmi olarak yaptıklarını belirten Şehirlioğlu, "Üllkenin yüz akı bir muhalefet lideri olan Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın rehin alınma sürecinin bir an önce sonlandırılmasını ve bu adımın en hızlı şekilde atılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Şehirlioğlu, Özdağ’ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürerek, “Genel Başkanımızı usulsüz bir şekilde gözaltına alan, yetkisi olmadığı halde ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ işlem başlatan, buradan sonuç alamayınca dosyanın içeriğine yeni bir suç ekleyerek tutuklama yoluna giden hakim ve savcıları şikayet etmeye geldik,” diye konuştu.

Açıklamalarında Kayseri İl Emniyet Müdürü'nü de eleştiren Şehirlioğlu, “Genel Başkanımızın gözaltı sürecinde, İstanbul Başsavcısı’nın talebi üzerine 35 dakikada imzasız bir belge hazırlayıp Savcılığa gönderen, bu belgede görev tanımını aşan zorlama yorumlarla tutuklamaya zemin hazırlayan ve sonrasında avukatlarımızın talep ettiği, Kayseri olayları sırasında zaten hazırlanmış olan bir tutanağı günlerdir göndermemek için her yolu deneyen Kayseri İl Emniyet Müdürü’nü şikayet ediyoruz,” dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için gece gündüz çalışan bir lider olan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın; bir evladın, bir babanın, bir kardeşin ve her şeyden önce bir vatanseverin hukuksuz tutukluluğunun derhal sona ermesini istiyoruz" diyen Şehirlioğlu, “Bir siyasi parti liderinin, bir Türk vatandaşının hürriyetinin gasp edildiğini haykırmak için buradayız. Özgürlük dilenmeye değil, zaten özgür olan Genel Başkanımızın rehin bedeninin Silivri’den serbest bırakılmasını ve bu hukuksuzlukları yapanlardan en kısa sürede hukuk nezdinde hesap sorulmasını sağlamak için geldik" diye konuştu.