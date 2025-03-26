“Enerjimizi Vatandaşın Sorunlarını Çözmeye Harcıyoruz”

Milletvekili Özhan, Besni ilçesinde ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantının ardından, projelerin değerlendirildiğini ve çalışmalara dair önemli istişareler yapıldığını ifade etti. Özhan, bu süreçte yapılan çalışmaların bazı kesimler tarafından değersizleştirilmeye çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve ilçe yöneticilerimizle birlikte enerjimizi vatandaşın sıkıntısını, derdini, ihtiyacını, mağduriyetini gidermeye harcama gayretindeyiz. Biz, gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın, gönüllere girmenin peşindeyiz. Tüm bunları yaparken başkaları gibi şov peşinde olmadık, olmayacağız. Bizler bir yarayı sarma, bir derde şifa olma, bir ihtiyacı giderme gayesiyle hareket ederken birileri bizim yaptıklarımızı değersizleştirmeye çalışıyor. Buna müsaade etmemiz söz konusu değil.”

“Proje Meydan Alanını Genişletecek”

Besni’de yapılacak Kent Meydanı Projesi’nin detaylarına değinen Özhan, projenin tamamen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütüldüğünü belirtti. Proje kapsamında mevcut Kaymakamlık binasının yerine daha büyük bir bina yapılacağını ve alanın altına 220 araçlık büyük bir kapalı otopark inşa edileceğini kaydeden Özhan, bu sayede ilçedeki otopark sorununun büyük ölçüde çözüleceğini ifade etti.

Milletvekili Özhan, projeye ilişkin bazı kesimler tarafından ortaya atılan rant iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Özhan, şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda ‘Kent Meydanına yapılacak konutlar belediye ile ilişkilendirilerek rant sağlanıyor’ diye bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak yaygara koparılmakta. Asılsız ithamları üzülerek takip ediyoruz. Bilinmelidir ki bu konutlarda belediyenin hiçbir tasarrufu yok. Tüm tasarruf Toplu Konut İdaresi’ndedir.”

“TOKİ’nin Tasarrufunda Olan Konutlar ve Dükkanlar”

Milletvekili Özhan, projenin detaylarını aktararak şunları belirtti:

Konutlar: Kent Meydanı ve Rezerv Alan içerisinde 100 konut yapılması planlanıyor. 68 hak sahibi var ve konutları hak sahiplerine teslim edilecek. Artan konutlar, alanda arsası olan ancak herhangi bir yapısı bulunmayan hak sahiplerine emsal değerleri hesaplanarak verilecek. Geriye kalan konutlar ise TOKİ’nin tasarrufunda olacak.

Dükkanlar: Aynı alan içerisinde yaklaşık 46 dükkan yapılması planlanıyor. 29 hak sahibi bulunuyor. Artan dükkanlar da, konutlarda olduğu gibi alanda arsası olan ancak yapısı bulunmayan hak sahiplerine verilecek. Kalan dükkanlar ise TOKİ’nin tasarrufunda olacak.

Özhan, projede yeterli alan olmadığı için meydan içerisine de blok yerleştirildiğini ancak bu uygulamaya rağmen meydanın mevcut alandan üç kat daha büyük olacağını ifade etti.

“Besni’de Süreci Yakından Takip Ediyoruz”

Projeyi yakından takip ettiklerini belirten Milletvekili Özhan, Besni ilçesi ve Adıyaman genelinde yeni projeler geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Özhan, kamuoyuna asılsız iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunarak şunları ekledi:

“Besni noktasında süreci yakından takip ediyoruz. Besni ilçemizle birlikte Adıyaman’ın tamamına yepyeni projeler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızdan asılsız söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ediyor, tüm hemşerilerimin yarın akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.”

Kaynak : PHA