Türkiye Kick Boks Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’nın takdiriyle federasyon koordinatörlüğü görevine atandı. Adıyamanlı olan Erdoğan, yeni görevinde Kick Boks’un gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Haluk Erdoğan, “Kick Boks, gençlerimizi bedensel, ruhsal ve sosyal yönden geliştiriyor. Özellikle Adıyaman’da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporla buluşturmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman’dan dünya dereceleri elde eden milli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, “Yeni görevimi ekip ruhuyla en iyi şekilde yerine getirmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım” diye konuştu.

Gençleri spor salonlarına davet eden Erdoğan, Kick Boks’un yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.