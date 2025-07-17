Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Burunçayır köyü yakınlarında Mehmet Karsoğlan idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Mehmet Karsoğlan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılıp yapılan İlk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedvavi altına alınan Karsoğlan’nun durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA