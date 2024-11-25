“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Bir Ses Vermek İçin Buradayız”

Açıklamasında kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Hasan Kılınç, şunları söyledi:

“Bugün, kadına yönelik şiddeti kınamak ve kadınlarımız adına güçlü bir ses vermek için meydanlardayız. Şiddet, yalnızca kadınları değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyen büyük bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Kadın cinayetleri, ayrımcılık, yoksulluk ve güvencesizlik gibi sorunlar hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır.”

“Filistin’de İnsanlık Dramı Yaşanıyor”

Kılınç, açıklamasında Filistin başta olmak üzere dünya genelindeki şiddet olaylarına da dikkat çekti:

“Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Ukrayna’da, Arakan’da ve Doğu Türkistan’da kadınlar ve çocuklar zulme, cinsel şiddete ve etnik temizliğe maruz kalmaktadır. Filistin’de yaşananlar bir insanlık dramıdır. Dünya suskun kalabilir, ama biz HAK-İŞ olarak bu zulme sessiz kalmayacağız. Siyonist İsrail’in işlediği savaş suçlarının ve insanlık suçlarının hesabının sorulması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz.”

“Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”

Kadına yönelik şiddetin çalışma hayatında da varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Kılınç, şu önerilerde bulundu:

Sendikal Örgütlenme: Kadınların sendikal güvence altına alınması ve sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi gerekiyor.

ILO C190 Sözleşmesi: Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) C190 sayılı sözleşmesini onaylaması ve uygulaması gerekiyor.

Eşit Ücret ve İş Güvencesi: Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması, kadın çalışanların ayrımcılıkla karşılaşmasının önlenmesi için kamu denetiminin artırılması şart.

Çalışma Koşulları ve Şiddetle Mücadele: İşyerlerinde şiddete sıfır tolerans politikalarının benimsenmesi ve devletin bu alanda daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

“Kadın Erkek Birlikte Mücadele Edeceğiz”

Kılınç, HAK-İŞ’in kadınların örgütlü olduğu en büyük konfederasyonlardan biri olduğuna dikkat çekerek, kadın-erkek dayanışmasının önemini vurguladı:

“Kadına yönelik şiddetin son bulması için kadın ve erkek hep birlikte mücadele etmeliyiz. HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında kadına yönelik şiddetle mücadelede liderlik yapmaya devam edeceğiz. Şiddetin her türlüsünün son bulduğu bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Birlik ve Dayanışma ile Şiddeti Yeneceğiz”

Hasan Kılınç, açıklamasının sonunda şiddetin yalnızca kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesiyle son bulabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet, kadın-erkek birliğinde ve dayanışmasında son bulacaktır. Tüm emekçi kadınları, ‘Emekçilerin Güvenli Limanı’ HAK-İŞ çatısı altında dayanışmaya davet ediyoruz. Şiddetin her türlüsünün son bulduğu bir dünya dileğiyle mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA