“Kadına Karşı Şiddetin Artışı, Hükümetin Yaklaşımından Kaynaklanıyor”

Açıklamasında kadına karşı şiddetin toplumsal bir yara haline geldiğini belirten Av. Hüseyin Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Ne yazık ki son yıllarda ülkemizde kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin sayısının hızla arttığını üzülerek görüyoruz. Bunun temel nedenlerinden biri, iktidarın kadınlara yönelik yanlış bakış açısıdır. Özellikle 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, bu artışta önemli bir rol oynamıştır. O tarihten bu yana binden fazla kadın maalesef katledilmiştir.”

Ekonomik Sorunlar ve Yargıdaki Ceza İndirimleri Şiddeti Körüklüyor

Av. Coşkun, kadına karşı şiddetin yalnızca toplumsal değil, ekonomik sorunlarla da bağlantılı olduğunu vurguladı:

“Kadın cinayetlerinin artışında ekonomik koşulların kötüleşmesi ve yoksulluğun etkisi büyüktür. Yoksulluğun artışı, aile içi şiddeti de artırmaktadır. Bunun yanı sıra, yargıda verilen ceza indirimleri, şiddeti ve kadın cinayetlerini adeta teşvik eder niteliktedir. Katiller, cezaların hafifletilmesi sayesinde yaptıklarının bedelini tam anlamıyla ödememektedir.”

“İstanbul Sözleşmesi’ne Geri Dönülmeli”

Kadına karşı şiddetin önlenmesinde en etkili adımlardan birinin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek olduğunu belirten Coşkun, “Bir an önce İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar dahil olunmalı ve şiddetin önüne geçmek için gerekli adımlar atılmalıdır. Kadınların katledilmediği, güven içinde yaşadığı bir toplum oluşturmak hepimizin sorumluluğudur,” dedi.

“Kadına Karşı Şiddeti Lanetliyoruz”

DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kadınlar, toplumumuzun yaşama kaynağı ve varoluş sebebidir. Kadına yönelik her türlü şiddeti ve kadın cinayetlerini lanetliyoruz. Daha adil ve güvenli bir toplum için mücadeleye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA