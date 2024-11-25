“Gölbaşı Halkı Yok Sayılıyor”

Engin Doğan, yaptığı açıklamada, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın toplantıya davet edilmemesinin, deprem bölgesindeki gerçek sorunların ve mağduriyetlerin üstünü örtme çabası olduğunu belirtti. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman, 6 Şubat depreminin ardından derin yaralar aldı. Bu yaraların en büyüğünü ise Gölbaşı ilçemiz yaşadı. Ancak ne yazık ki, deprem sonrası yapılan çalışmalarda olduğu gibi, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında da Gölbaşı halkı ve belediye başkanımız İskender Yıldırım yok sayılmıştır. Depremin merkezlerinden biri olan Gölbaşı’nın belediye başkanını bu toplantıya davet etmemek, halkın yaşadığı mağduriyetlere sırt dönmektir.”

“AK Parti, Deprem Mağdurlarını Siyasetle Cezalandırıyor”

Toplantıya yalnızca AK Partili İlçe belediye başkanlarının davet edilmesini eleştiren Doğan, iktidarın, deprem mağdurlarını siyasi kimlikler üzerinden ayrıştırdığını vurguladı:

“Adıyaman’daki tüm yerel yönetimlerin, siyasi parti ayrımı yapılmaksızın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Ancak AK Parti iktidarı, Gölbaşı gibi büyük yara almış bir ilçenin belediye başkanını toplantıya çağırmayarak, hem siyasi partizanlık yapmış hem de halkın sorunlarını çözmekten uzak bir tutum sergilemiştir. Deprem yaralarını sarması gerekenler, siyaseti bu kadar öncelik haline getiremez.”

“Sorunları Çözmek İçin Siyasi Ayrımcılık Yapılamaz”

Doğan, deprem sonrası Adıyaman’ın her köşesinin bir krizle mücadele ettiğini, ancak bu krizlerin çözümünde siyasi ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti:

“Deprem sonrası su, altyapı, barınma ve ekonomik sorunlar gibi birçok meseleye çözüm aramak yerine, siyaseti öncelemek halkın sorunlarını görmezden gelmektir. Gölbaşı halkı adına soruyorum: Bu ilçemizin sorunlarını, eksiklerini kim dile getirecek? Gölbaşı halkının bu ülkenin eşit yurttaşları olarak temsil edilmeye hakkı yok mu? İktidar, kendi siyasi ajandasını yürütmek için halkın sorunlarını örtbas etme çabasından vazgeçmelidir.”

“Adıyaman’da Yaralar Ancak Birlikte Sarılır”

Doğan, açıklamasının sonunda, Adıyaman’da deprem sonrası yaraların sarılmasının sadece tüm tarafların iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Adıyaman halkı, siyasi ayrımcılıkla değil, ortak bir dayanışma ve koordinasyonla yeniden ayağa kalkabilir. Sayın İskender Yıldırım’ın yok sayılması, yalnızca Gölbaşı halkını değil, tüm Adıyaman’ı yok saymaktır. CHP olarak, halkımızın temsilini ve haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Adıyaman halkı, gerçeklerin ve sorunlarının peşini bırakmayan bir muhalefetle yalnız değildir.”

Kaynak : PHA