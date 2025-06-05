Mesajında Kurban Bayramı’nın huzur ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirten Yunus Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin arttığı bu mübarek günlere erişmenin huzurunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bizleri sağlıkla, huzurla ve esenlikle bu özel günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun."

Kaya, bayramın manevi ikliminin gönülleri yumuşattığını belirterek, kurban ibadetinin paylaşıldıkça daha da anlam kazandığını ifade etti:

"Manevi iklimiyle gönüllerimizi yumuşatan Kurban Bayramı, paylaşmış olduğumuz kurban ibadetlerimizin bereketiyle daha da anlamlı hale geliyor. Cenab-ı Allah kesilen kurbanları, yapılan ibadetleri katında kabul etsin inşallah."

Yunus Kaya, mesajını şu temennilerle tamamladı:

"Kardeşlik ve hoşgörü duygularının hâkim olduğu bir bayram iklimi oluşturmak dileğiyle, tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak : PHA