“İnancımızdan ve umudumuzdan vazgeçmedik”

Anaç, mesajında zor zamanlardan geçildiğini hatırlatarak, “Bir bayrama daha yüreklerimizde derin izlerle, ama inancımızdan ve umudumuzdan bir şey kaybetmeden ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Gazze’de hayatta kalmaya çalışan çocuklardan, depremin izini hâlâ taşıyan evlere, geçim mücadelesi veren milyonlardan, sesi duyulmayan halklara kadar birçok mağduriyetin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

“Zulüm nerede varsa, adalet orada başlamalıdır”

Kurban Bayramı'nın sadece dini bir vecibe değil; aynı zamanda adaletin, merhametin ve dayanışmanın ete kemiğe büründüğü zamanlar olması gerektiğini belirten Anaç, “Acının ne kimliği vardır, ne sınırı, ne de bayrağı. Zulüm nerede yaşanıyorsa, adaletin orada başlaması gerekir” dedi.

“Bu bayram, bir gözyaşını silen her elin bayramı olsun”

Mehmet Anaç mesajında, bayramın ruhunu şu cümlelerle özetledi:

“Bu Kurban Bayramı; sadece etin değil, acının, merhametin, dayanışmanın ve kardeşliğin paylaşıldığı bir bayram olsun.

Bir lokmayı paylaşan, bir yetimin başını okşayan, bir yüreğe dokunan, bir gözyaşını silen her el; bu bayramın en kıymetli kurbanıdır.”

“Mazlumların direnişi ve çocukların gülümsemesi büyüsün”

DEVA Partisi İl Başkanı, adaletsizliğe karşı mücadele edenlerin sesini büyütmenin önemine işaret ederek, şu çağrıda bulundu:

“Haksızlığa, zulme ve emperyalizme karşı dimdik duran mazlumların direnişini, her şeye rağmen gülümsemeyi başaran çocukların neşesini ve vicdanını diri tutan kalplerin duasını bu bayramda hep birlikte büyütelim.”

Anaç, sözlerini şu temennilerle noktaladı:

“Yaralı coğrafyalara şifa, gönüllere ferahlık, sofralara bereket, ülkemize ve kalplerimize huzur getiren bir bayram olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

Kaynak : PHA