“Adaletli ve Demokratik Güzel Günler Dileğiyle”

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanları Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı yayımladıkları ortak mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bayramın sağlıklı, mutlu, barış içinde, adaletli ve demokratik güzel günler getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, iyi bayramlar dileriz.”

Mesajda ayrıca, Kurban Bayramı’nın Türkiye için toplumsal barışa, Kürt sorununun demokratik çözümüne ve yerelde Adıyaman halkının depremin ardından yeniden ayağa kalkmasına vesile olması temennisi dile getirildi.

“Kürt Sorununun Demokratik Çözümü İçin Yeni Bir Başlangıç Olsun”

DEM Parti Adıyaman İl Örgütü adına yapılan açıklamada, “Bu bayramın halkların kardeşliğini büyüteceği, toplumsal dayanışmayı güçlendireceği, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için yeni bir başlangıcın işaret fişeği olmasını diliyoruz. Aynı zamanda ağır yıkım yaşayan Adıyaman’ımız için de yeniden ayağa kalkışın, toplumsal onarımın ve ortak yaşamın başlangıcı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

“Bayramlar Birlik ve Umut İçin Fırsattır”

Kurban Bayramı’nın birlik, dayanışma ve umudu büyütmesi gerektiğini vurgulayan eş başkanlar, mesajlarını şu sözlerle tamamladı:

“Bayramlar, bir arada yaşama irademizi, barışı ve ortak geleceğimizi yeniden hatırlama günleridir. Tüm halkımızın bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz. Barışın, kardeşliğin ve adaletin hâkim olduğu bir gelecek için mücadelemiz sürecektir.”

Kaynak : PHA