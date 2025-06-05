Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Cenabı Allah’a bizleri bir bayrama daha kavuşturan sonsuz hamdüsenalar olsun” dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren bereket kapıları olduğunu belirten Erdoğan, 86 milyon vatandaşın bu atmosferi hayır ve hasenatla değerlendireceğine inandığını ifade etti.

FİLİSTİN’E SELAM, BÖLGESEL BARIŞA VURGU

Erdoğan, Gazze ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren Filistinli kardeşlerini selamlayarak, “Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. Gazze, Sudan ve Somali’deki istikrarsızlıkların son bulmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’deki soykırımın durdurulması ve Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba gösterdiğini belirtti. 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan toplantının, Rusya-Ukrayna savaşını bitirme yolunda tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Suriye’nin yeni yönetiminin milli birlik ve kalkınma mücadelesini takdirle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, bölgedeki desteklerle Suriye’nin kalıcı huzura kavuşacağına inandığını söyledi.

EKONOMİK İSTİKRAR VE DEPREMZEDELERE DESTEK

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisini azaltmak için ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan, makro ekonomik istikrar ve reformların olumlu etkilerinin enflasyon dâhil birçok alanda görüldüğünü ifade etti. Hayat pahalılığıyla mücadelelerinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, depremzedeler için 201 bin konutu teslim ettiklerini, yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerini hak sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu.

ERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörle mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini vurgulayan Erdoğan, “Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı sonrası, milletimizin duası ve siyasetin desteğiyle yarım asırlık musibetten ülkemizi kurtaracağız. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye’ye suhuletle ulaşarak daha güçlü bir geleceği kucaklayacağız” dedi.

CHP’YE BAYRAMLAŞMA ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşmama kararından üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Temennimiz, Türkiye’nin tüm renklerinin bayramlarda bir araya gelmesidir. Çünkü adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye’dir” diye konuştu.

Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti ve yola çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.