Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temelini oluşturan değerler eğitimine bayramların ışık tuttuğunu belirterek, bu günlerin yalnızca bir tatil değil, dayanışma, empati, saygı ve sevgi gibi insani değerlerin öğrenildiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Eğitim camiasına yönelik mesajında öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir eden Tosun, bilgiyle birlikte ahlaki duruş ve milli bilincin kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Velilere seslenen Tosun, ailelerin çocukların akademik başarısı ve kişisel gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Öğrencilere yönelik mesajında ise bayramın, merhamet, paylaşma ve büyüklerimize saygının önemini hatırlatan özel zamanlar olduğunu dile getiren Tosun, öğrencilerin bu değerlere sahip çıkarak büyümesinin ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Ali Tosun, mesajını "Başta eğitim camiamız olmak üzere tüm Adıyaman halkının mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor; bayramın milletimize ve insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA