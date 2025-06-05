Kurt, mesajında bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, kırgınlıkları sona erdiren ve umutları yeniden yeşerten özel zamanlar olduğunu vurguladı. Bayramların yalnızca bir tatil değil, diriliş vesilesi ve gönül seferberliği olduğunu belirten Kurt, paylaşmanın, dayanışmanın ve merhametin önemine dikkat çekti.

Başkan Kurt, içinde bulunduğumuz çağın küresel ölçekte savaşlar, yoksulluk ve adaletsizlik gibi zorluklarla mücadele ettiğini ifade ederek, Kurban Bayramı'nın temsil ettiği değerlerin her zamankinden daha kıymetli olduğunu söyledi. İş dünyasında olduğu kadar sosyal hayatta da merhamet, adalet, vefa ve sorumluluğu esas alan bir duruşun önemine değinen Kurt, mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Mesajında, insanlığın yarınını inşa eden en güçlü unsurun iyilik olduğunu vurgulayan Kurt, aziz milletin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayramın sağlık, huzur, bereket, barış, adalet ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA