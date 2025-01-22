“İlk Elden Sorumlu Turizm Bakanıdır”

Faciada 76 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahindur, İçişleri Bakanı’nın yetki konusundaki açıklamalarını da eleştirerek, “Bir ülkenin İçişleri Bakanı, yetkinin kimde olduğunu belirlemek için 10 gün süre istiyor. Bu bile bakanlar için istifa sebebidir. İlk elden sorumlu kişi Turizm Bakanıdır ve derhal istifa etmelidir,” dedi.

Facianın Ardından Gözaltılar ve Tepkiler

Grand Kartal Otel yangını, Türkiye tarihindeki en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yangında 76 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Facianın ardından 9 kişi gözaltına alındı. Uzmanlar, yangının otel yönetimindeki ihmallerden ve denetim eksikliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

“Bu Yangın Sistemsel Bir Sorunun Sonucudur”

Şahindur, yangının münferit bir olay olmadığını, Türkiye’deki genel denetimsizlik ve liyakatsizlik sorununun bir sonucu olduğunu belirtti. Şahindur şu ifadeleri kullandı:

“Bu yangın sadece bir otelde değil, tüm ülkede hüküm süren zihniyetin yangınıdır. İktidar rant odaklı politikalarıyla denetimleri göstermelik hale getirmiş, uzman kadroları tasfiye etmiş ve sonuç olarak masum insanların canı hiçe sayılmıştır. Bu facianın sorumlusu otel yetkilileri olduğu gibi, aynı zamanda bu sistemsizliği yaratan ve sürdürenlerdir.”

“Türkiye Tatilde Ölenlerin Ülkesi Olmasın”

Yangının göz göre göre geldiğini belirten Şahindur, denetim mekanizmalarının etkin işletilmesi ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Şahindur, “Türkiye artık tatile gittiği için ölenlerin, bir takım sorumlular görevlerini yapmadı diye ölenlerin ülkesi olmasın,” diyerek yaşanan felaketin bir daha tekrarlanmaması için çağrıda bulundu.

Ümit Özdağ'ın Tutuklanmasına Tepki

Şahindur ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına da tepki göstererek, yangın felaketinde yetki ve sorumluluk konusunda yaşanan belirsizliğin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kaynak : PHA