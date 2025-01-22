Deprem sonrasında öğrencilerin ders çalışma alanlarına olan ihtiyacını gidermek için hızla harekete geçen Adıyaman Belediyesi, kullanılmayan Ali Yılmaz Taziye Evi’ni ailenin de rızasıyla, gençlerin eğitimine katkı sunacak bir etüt ve kurs merkezi haline getirdi. Ali Yılmaz Etüt ve Kurs Merkezi, modern donanımıyla öğrencilere hem ders çalışma hem de kurs imkanları sunacak.

Yeni merkezin açılışı, 22 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek. Açılış öncesinde bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“Depremin ardından gençlerimizin eğitim hayatında yaşadığı zorlukları en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fatih Mahallesi’nde uzun zamandır atıl durumda olan taziye evini, etüt ve kurs merkezi olarak yeniden düzenledik. Bu proje, hem mahallemizin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gençlerimize modern bir çalışma ve öğrenme ortamı sunacak. 22 Ocak’ta açılışını yapacağımız Ali Yılmaz Etüt ve Kurs Merkezi’ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Birlikte gençlerimizin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA