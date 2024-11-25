“Ticari Hayatın Canlanması Şart”

Ziyaret sırasında konuşan GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkması için ticari hayatın canlanmasının elzem olduğunu belirtti. Mücbir sebep hali uygulamasının Van depreminde olduğu gibi 5 yıl uzatılması gerektiğini vurgulayan Kıymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman, 6 Şubat depremi sonrası büyük bir yıkımla karşılaştı ve şehir adeta bir şantiye alanına dönüştü. Ticaret, şehrin yeniden inşasında kritik bir role sahiptir. Ticaret olmazsa diğer yaşam alanlarında sürdürülebilirlik sağlanamaz. Daha önce Van’da 5 yıl süren mücbir sebep hali uygulaması, Adıyaman için de geçerli olmalıdır. Bu, ticaretin gelişmesi, sanayinin canlanması ve istihdamın artırılması için hayati bir adımdır.”

Torunoğlu: “Esnaf ve Sanayici Kendini Toparlayamadı”

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mücbir sebep süresinin yetersiz kaldığını belirtti. Torunoğlu, şunları söyledi:

“Deprem sonrası uygulanan mücbir sebep hali, esnaf ve sanayicimizin KDV ve sigorta primlerini faizsiz olarak ertelemelerine olanak sağladı. Ancak bu sürenin 30 Kasım itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Depremin üzerinden geçen 22 aya rağmen esnaf ve sanayicimiz hâlâ toparlanabilmiş değil. Şehirde ticari hayatın canlanması için mücbir sebep halinin uzatılması şart.”

“Deprem Mağduriyetleri Hâlâ Devam Ediyor”

Kent meydanı projesi kapsamında birçok esnafın iş yerlerini kaybettiğine dikkat çeken Torunoğlu, “Proje kapsamında iş yerlerini kaybeden esnaflarımız, yeni düzen kurma mücadelesi veriyor. Bu süreçte esnafımızın yaşadığı mağduriyet, adeta ikinci bir deprem etkisi yaratmıştır. Kalıcı konutlar ve iş yerleri tamamlanana kadar mücbir sebep hali devam etmelidir” dedi.

“Devletimizin Desteğine İhtiyacımız Var”

Mücbir sebep halinin uzatılması talebinin yalnızca esnaf ve sanayiciler için değil, Adıyaman’ın tamamı için önemli olduğunu vurgulayan Torunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ortamda üretim yapmak, çalışmak oldukça zor. Devletimizin bizlere bu süreçte destek olması gerekiyor. Mücbir sebep halinin, kalıcı konutlar ve iş yerleri tamamlanana kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Zeynel Abidin Kıymaz ve ekibinin bu konuda gösterdiği hassasiyet ve mücadelesi için de teşekkür ederim. Şehrin tüm kesimlerinin bu konuda aynı noktada buluşması çok önemli.”

“Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Elzem”

Hem GAP Gazeteciler Birliği hem de ATSO yönetimi, Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanabilmesi için mücbir sebep halinin en az 5 yıl daha uzatılmasının gerekliliğinde hemfikir olduklarını dile getirdi. Adıyamanlı esnaf ve sanayicilerin devlete yük olmadığını vurgulayan iki taraf, bu konuda tüm sivil toplum kuruluşlarını ve siyasileri ortak bir talepte bulunmaya davet etti.

Kaynak : PHA