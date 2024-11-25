Çalışmalar Cumhuriyet Mahallesi ve Çevresinde Yoğunlaştı

Ekipler, son olarak Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Caddesi, Petrol Caddesi, Akıllı Kavşak ve AVM çevresinde dolgu çalışmalarını tamamladı. Her gece farklı cadde ve sokaklarda dönüşümlü olarak sürdürülen dolgu işlemlerinin ardından, asfalt serim çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımın daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor.

Başkan Tutdere: “Koordinasyon Önemli”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarında kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Başkan Tutdere, “Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yollarımızda dolgu işlemlerine başladık ve asfalt hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak bazı durumlarda yolların ikinci kez kazılması hem işlerin gecikmesine hem de kaynak israfına neden oluyor. Bu sorunu çözmek için tüm kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirdik,” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa Teşekkür

Başkan Tutdere, yolların iyileştirilmesi sürecinde vatandaşlardan gelen sabır ve destek için teşekkür ederek, “Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve yollarımızı daha güvenli hale getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sürecin biraz zaman almasının farkındayız, ancak tamamlandığında hep birlikte bu çabanın sonuçlarını göreceğiz,” dedi.

Gece Mesaisi Aralıksız Devam Edecek

Belediye yetkilileri, dolgu ve asfaltlama çalışmalarının kış aylarına rağmen hız kesmeden devam edeceğini ve her gece farklı bölgelerde yürütüleceğini belirtti. Vatandaşların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamaları için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı da tedbirlerini aldıklarını açıkladı.

Kaynak : PHA