Kırsal Kesimde Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Değerlendirildi

Toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman genelindeki köylerde yürütülen alt ve üst yapı projeleri ile yol bakım ve onarım çalışmaları değerlendirildi. Yatırımların mevcut durumu, bugüne kadar gerçekleştirilen projeler, devam eden çalışmalar ve geleceğe yönelik atılması gereken adımlar detaylı şekilde ele alındı.

Vali Varol: “Yaşam Kalitesini Yükseltmek İçin Çalışıyoruz”

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresi’nin kırsal alandaki hizmetleriyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Vali Varol, “Adıyaman İl Özel İdaresi olarak, köylerimizdeki alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak, yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak, aynı zamanda sosyal alanlarda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Bu süreçte projelerin her aşamasını yakından takip ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yatırımların Önemi Vurgulandı

Toplantıda, özellikle kırsal bölgelerdeki yol bakım çalışmaları, içme suyu projeleri, kanalizasyon sistemleri ve sosyal donatı alanlarına yönelik projelerin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, 2024 yılı yatırım planlamalarına dair değerlendirmeler yapılarak kırsal kalkınmayı destekleyecek yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hedef: Daha Güçlü Bir Altyapı

Adıyaman İl Özel İdaresi, yürüttüğü projelerle kırsal alanda yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Yapılan toplantı, il genelinde devam eden çalışmaların etkinliğini artırarak, bölgede daha güçlü bir alt yapı sistemi oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA