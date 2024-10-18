FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve PKK'lı Duran Kalkan gibi isimlerin yer aldığı kırmızı kategorideki teröristler için ödül miktarı 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltildi.

"Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 05 Kasım 2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında, üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara verilen ödüllerin artırıldığı belirtildi. 11 Eylül 2024 tarihinde Bakan onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile renk kategorilerine göre ödüllerde ciddi artışlar yapıldı.

"Renk Kategorilerine Göre Yeni Ödül Tarifesi"

Yapılan değişiklikle birlikte, teröristlerin yakalanmasına yardım edenlere şu ödüller verilebilecek:

Kırmızı Renk Kategorisi: 20 milyon TL’ye kadar ödül

Turuncu Renk Kategorisi: 8 milyon TL’ye kadar ödül

Sarı Renk Kategorisi: 4 milyon TL’ye kadar ödül

Gri Renk Kategorisi: 2 milyon TL’ye kadar ödül

Bu düzenlemeyle, kırmızı kategoride aranan ve terör örgütlerinin üst düzey isimlerinden olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve PKK'lı Duran Kalkan gibi isimlerin yakalanmasına yardımcı olanlara 20 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.

"TSK ve MİT’in Operasyonları Sürüyor"

Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadelesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonlarıyla devam ederken, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bu karar, terörle mücadeleye ek bir motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile Türkiye, terörle mücadelede önemli bir adım daha atmış oldu.

Kaynak : PHA