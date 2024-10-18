Bugün yürürlüğe giren düzenleme, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında resmi olarak duyuruldu.

Elden Ödemelere Ağır Ceza

Yeni düzenleme kapsamında, 7 bin lirayı aşan ödemelerini finansal kurumlar aracılığıyla yapmayanlara, yani ödemeyi elden gerçekleştirenlere ağır cezalar uygulanacak. Her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek, ancak bu ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Örneğin, 10 bin liralık bir alışverişte ödeme elden yapılmışsa 5 bin lira ceza uygulanacak. Alışveriş tutarının 60 bin lira olduğu durumlarda ise 6 bin lira ceza kesilecek.

Kendiliğinden Bildirime Ceza Yok

Nihai tüketicinin, elden yapılan bir ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde vergi idaresine kendiliğinden bildirmesi durumunda ise ceza uygulanmayacak. Bu düzenleme, tüketicilere hatalarını düzeltme fırsatı sunuyor.

Vergi Tabanı Genişleyecek

Mali Müşavir Mehmet Küçük, düzenlemenin kayıtlı ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Ödeme ve tahsilat işlemlerinin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması, vergi idareleri tarafından ekonomik aktivitelerin daha kolay takip edilmesini sağlayacak. Bu durum vergi tabanını genişletecek" dedi.

Kaynak : PHA