Şimşek, toplantıda vergi kaçakçılığı ve gelir beyanında bulunan sektörlerin durumuna ilişkin çarpıcı örnekler verdi.

"32 Dairesi Olan Kişinin Vergi Kaydı Yok"

Bakan Şimşek, büyükşehirlerden birinde 32 daireye sahip olan bir kişinin vergi kaydının bulunmadığını ve hayatı boyunca hiç beyanname vermediğini belirterek, vergi denetim sisteminde önemli reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. "Bu kişinin hiçbir vergi kaydı yok, hayatında hiç beyanname vermemiş" diyen Şimşek, bu tür durumların yaygın olduğunu ifade etti.

"65 Milyon Liralık Lüks Araç Satın Alıyor, Gelirini Kanıtlayamıyor"

Şimşek, yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alanların vergi denetimlerine tabi tutulduğunu, ancak bu kişilerin gelirlerini açıklayamadıklarını söyledi. "Bu kişilere ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtlayın’ diyoruz, ama kanıtlayamıyorlar. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız" şeklinde konuştu.

"Vergi Kaçıran Sektörler: Fırıncılar Önde"

Toplantıda vergi kaçakçılığına en fazla rastlanan sektörlerin başında fırıncıların geldiğini belirten Şimşek, "Fırıncılar, gün boyunca fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar" dedi. Şimşek, ispat yükümlülüğünün devletten alınıp vatandaşlara yüklenmesi gerektiğini savundu.

"Kuyumcular ve Avukatlar Asgari Ücretten Az Gelir Beyan Ediyor"

Bakan Şimşek, kuyumcular, avukatlar ve doktorların gelir beyanları konusunda da önemli sıkıntılar olduğunu belirtti. Geçen yıl doktorların ortalama aylık gelir beyanlarının 28 bin lira, avukatlar ve kuyumcuların ise 16 bin lira olduğunu ifade eden Şimşek, bu rakamların gerçekçi olmadığını söyledi.

"Berber Hikayesi Toplantıya Damga Vurdu"

Bakan Şimşek, bir bankanın genel müdürünün yaşadığı kuaför hikayesini paylaşarak kayıt dışı ekonomi sorununa dikkat çekti. İstanbul’da lüks bir semtte kuaföre giden banka müdürünün 2.500 liralık ödeme yaparken kuaförün nakit ödeme talep ettiğini anlatan Şimşek, kartla ödeme yapılmak istenildiğinde ise 500 lira komisyon eklediğini aktardı. Şimşek, “Bu, bir zihniyet meselesi. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var? Bu durumu düzeltmek için denetimlerin artması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak : PHA