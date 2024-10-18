Erbakan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade ederken, laiklik kavramının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

"Laiklik Üzerinde Açıklama Yapılmalı"

Erbakan, özellikle laiklik terimiyle ilgili geçmişte yaşanan sorunlara değinerek, "İlk üç maddedeki 'laiklik' teriminin bir izahı ve açıklaması yapılmalı. Zira geçmişte bu kelime yüzünden partilerimiz kapatıldı," dedi. Laikliğin inanç özgürlüğü ve İslami hassasiyetler konusunda yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini belirten Erbakan, bu kavramın daha net bir şekilde tanımlanması gerektiğini savundu.

Kurtulmuş'un Açıklamalarına Yanıt

Erbakan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın üçüncü maddesi hakkında yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. "Sayın Meclis Başkanı'nın kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum, ancak bu konuya fazlasıyla yoğunlaşıldığını düşünüyorum," ifadelerini kullanan Erbakan, anayasa değişikliği tartışmalarında laiklik ilkesinin dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş'un Üçüncü Madde Tartışmaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa’nın “değiştirilmesi teklif edilemez” maddeleri arasında yer alan, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ifadesinin değiştirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuş ve bu sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Gelen eleştiriler üzerine Kurtulmuş, "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor," açıklamasını yaparak geri adım atmıştı.

Kaynak : PHA