“Çocukların Üçte İkisi Makarna ve Ekmekle Besleniyor”

Erbakan, yapılan araştırmalara dayanarak Türkiye’de çocukların üçte ikisinin yalnızca makarna ve ekmekle beslendiğini belirtti. Yeterli protein ve vitamin alamayan çocukların bilişsel ve zihinsel gelişiminin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Yandaş gazeteciler ve televizyon kanalları ne kadar pembe bir tablo çizmeye çalışsa da, gerçekler ortada. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de çocukların üçte ikisi makarna ve ekmekle besleniyor. Dengeli beslenme olmadığı için, çocukların hafızaları yeteri kadar gelişmiyor, algılama yetenekleri zayıf kalıyor, zekâları istenilen düzeye ulaşamıyor. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar."

Açlık sınırının 22 bin 131 liraya yükseldiğini, ancak asgari ücretin 21 bin 45 liraya düştüğünü hatırlatan Erbakan, iktidarın ekonomi yönetimini sert bir dille eleştirdi.

“Kısıklı’da Bile Askıda Ekmek Var”

Fatih Erbakan, Türkiye’nin ekonomik darboğazının iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınındaki fırında askıda ekmek panosu olduğunu hatırlattı. Erbakan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Kısıklı’da evinin yanındaki bir fırından ekmek alıyor. O anın fotoğrafı çekildiğinde arkasında askıda ekmek panosu görünüyor. Kısıklı gibi bir semtte bile askıda ekmek panosu varsa, ülkenin ekonomik tablosu ortada demektir."

Yozgat’ta vatandaşların kıyma alabilmek için -5 derecede uzun kuyruklar oluşturduğunu hatırlatan Erbakan, “Vatandaşların alım gücü her geçen gün azalıyor, halk kıyma kuyruğunda bekler hale geldi” dedi.

“Halk Ekmeğe Muhtaç, Pazardan Çöp Toplayan Binlerce İnsan Var”

Konuşmasında Türkiye’deki yoksulluğun geldiği noktayı ele alan Erbakan, geçinemeyen emekliler ve asgari ücretliler için Diyanet’in fitre verilebileceğini açıklamasının yoksulluğun bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Emekliler önceden fakirlere yardım ederdi, şimdi fitre verilecek hale geldiler. Pazardan çürük sebze-meyve toplayan binlerce insan var. Halk ekmek kuyrukları kilometreleri buluyor. Türkiye’de artık kıyma, zeytin, hatta meyve ve sebze bile lüks tüketim haline geldi."

“Sırtınızdaki Yumurta Küfesini Siz Oluşturdunuz”

Fatih Erbakan, hükümetin "sırtımızda yumurta küfesi var" diyerek ekonomik sıkıntıları kabul etmesine rağmen, bu durumun iktidarın uyguladığı politikalar nedeniyle oluştuğunu savundu. İktidarın ekonomik krizden çıkış için üç büyük soruna çözüm üretmesi gerektiğini belirtti:

İmtiyazlı holdinglere verilen ayrıcalıklar

Kamudaki lüks, israf ve şatafat

Faiz yükü

"Siz bu yumurta küfesini kendiniz oluşturdunuz. Şimdi çıkıp 'kaynak yok, şükredin' diyorsunuz. Bu kriz, israf ve faiz ekonomisinin sonucudur. Rahmetli Erbakan hocamız olsaydı 'Sizi gidiler sizi' derdi." ifadelerini kullanan Erbakan, Milli Görüş politikalarıyla bu sorunların çözülebileceğini ve erken seçimle halkın Yeniden Refah Partisi’ni iktidara getireceğini söyledi.

“Erken Seçim Kaçınılmaz”

Ekonomik sorunların her geçen gün arttığını ve halkın sabrının tükendiğini belirten Erbakan, erken seçim çağrısını yineledi. Vatandaşın geçim derdine çözüm üretemeyen bir yönetimin daha fazla devam edemeyeceğini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, partisinin çözüm odaklı politikalarla iktidara hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA