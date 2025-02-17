İl ve İlçe Kongreleri Tamamlandı

Kablan, 12 Ekim 2024’te ilçe düzeyinde başlatılan kongre sürecinin 7 Şubat’ta İstanbul Kongresi ile tamamlandığını belirterek, teşkilatlardaki birlik ve beraberliğin AK Parti’yi diğer siyasi partilerden ayıran önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

“Teşkilatlarımızın büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içinde kongrelerini tamamlaması, hizmet yolunda engelleri aşacak iradenin var olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Kablan, partinin yenilenme sürecini köklü tecrübeyle harmanlayarak bugüne kadar birçok nitelikli kadro yetiştirdiğini söyledi.

İl Başkanlıklarında Yüzde 75, İlçe Başkanlıklarında Yüzde 65 Değişim

Kablan, kongre süreci boyunca ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında değişim gerçekleştirildiğini belirterek, bu yenilenmenin partiye yeni bir dinamizm katacağını ifade etti.

“Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır.”

"AK Parti Türkiye'nin İstikbali İçin Mücadele Eden Bir Davanın Neferidir"

AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye’yi daha güçlü, müreffeh, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini dile getiren Kablan, muhalefetin hayal bile edemeyeceği birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kablan, “AK Parti, sadece Türkiye içinde değil, uluslararası arenada da adaletin ve mazlumların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde dikkate alınan ve görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kongre Sloganı: “Adında AK, Işığında İstikbal”

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongresi için belirlediği yeni sloganın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu yansıttığını belirten Kablan, bu sloganın aynı zamanda partinin kongre sürecinde kullandığı “Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti” mottosuyla da uyumlu olduğunu ifade etti.

Kablan, “AK Parti’nin ışığında; geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, gençliğe umut olmaya, adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Tüm Vatandaşlara Davet

Kablan, konuşmasını 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek 8. Büyük Olağan Kongre’nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisiyle tamamladı ve tüm vatandaşları bu büyük buluşmaya davet etti.

Kaynak : PHA