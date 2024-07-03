Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana’ya ulaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi sebebiyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1808479534225752110

PUTİN'E TÜRKİYE DAVETİ

TRT Haber'in aktardığı habere göre de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı konuşmasında, bakanların irtibatlarını sürekli sürdürdüklerini, nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacaklarını belirterek, "Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum." diyerek Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet etti.

Putin ise Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.