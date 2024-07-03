Program, yüzlerce üniversiteli, yeni mezun ve kadın girişimciye destek olmayı hedeflerken, ATSO Toplantı Salonu'nda yapılan açılış buluşması yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen programa BinYaprak’ın “Genç Kızları ve Girişimci Kadınları Güçlendirme Programları & İşbirliği Fırsatları”nı, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Dilvin Toprak, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Adıyaman Başkanı Sevil Binzet, Adıyaman Belediyesi Meclis Başkanvekili Burcu Tekin Cömert, Nemrut Rotary Kulübü Kadın Girişimci Platformu Başkanı Mehtap Binzet, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin eşi Emral Tutdere, İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Yavuz Turan, ATSO Geçmiş Dönem KGK Başkanı K. Selda Tandoğan ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Adıyaman’ın deprem sürecini kadınlarla aşacağını belirterek; “Melek hanım depremin en akut döneminde bizleri yalnız bırakmadı. Her daim bizimle beraberdi. Çok güzel bir network kurarak birçok problemleri hep beraber aştık. Deprem döneminde hepimiz sahadaydık ama siz kadınlar zorlu aşamalardan geçtiniz. Annelik içgüdüsü, kadın içgüdüsü çok daha farklı çalışıyor. O açıdan depremle beraber biz Adıyaman’da kadının adını maalesef göremedik. Bugün burada bu güzel atmosferi görüyorum. İnşallah güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Adıyaman’ın bu sıkıntılı dönemini kadınlarla beraber çok daha hızlı bir şekilde aşacağımıza inanıyorum” dedi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Oda olarak kadın ve gençlere yönelik projeler hazırladıklarını ifade etti. Torunoğlu; “6 Şubat’tan bu yana kadın girişimcilerimiz çok mağdur oldu. Bizlerde göreve geldiğimiz günden bu yana hem Sevil başkanımla beraber hem Dilvin hanımla beraber birçok program yaptık. Kendi bünyemizde programlar yaptık, hibe programları yaptık. Bu dönemde kadın kooperatif sayılarımızı üç kat artırmış olduk ve bu kooperatiflerimize de destek vermeye başladık. Kalkınma Ajansları vasıtasıyla hem Avrupa Birliğinin diğer fonları ve UNDP ile beraber birçok programı gerçekleştirdik. Bir gastronomi projemiz var. Orada odak noktamız kadınlar olacak. İkincisi de Sosyal Girişimcilik Merkezi Odamız bünyesinde kuracağımız bir birim. İnşallah projelerimiz onaylanırsa onlara da başlayacağız. Özellikle Sosyal Girişimcilik Merkezinde kadın girişimcilerimize şirket yönetiminde destek olacağız” dedi.

TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevil Binzet, Adıyaman’da son yıllarda kadınların girişimciliğe çok aktif olarak katıldığını görüyoruz. Melek hanımdan burada onun sözünü almak istiyorum. Sürdürülebilir ekonomide kadın ve gençler olmazsa olmaz. Son yıllarda gerek kamuda gerek sivil toplum kuruluşlarında çok fazla kadın destekli programlar açıklanıyor. Biz bunun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Yani tek seferlik bir destek değil kadının ticaretini devam ettirmesine yönelik destekler istiyoruz. Adıyaman’ın kadını cesurdur. Finansal ve danışmanlık hizmeti aldığı taktirde gözü kapalı girişimciliğe girer. Bu anlamda sizden destek istiyoruz” dedi.

DEPREM SONRASI KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Deprem, birçok kadının işlerini kaybetmesine ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmesine neden oldu. Mevcut destekler yetersiz kalırken, kadınlar ya konteynerlerde işlerini yürütmeye çalışıyor ya da evlerinden internet üzerinden faaliyet gösteriyor. Büyük yıkım sonrası sağlam yapı bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, işlerini yeniden kurma çabaları yoğun bir mücadele gerektiriyor.

Programın hedefi ve içeriği hakkında bilgiler veren TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, “BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı, Adıyamanlı kadın girişimcilerin işlerini yeniden kurabilmeleri ve mevcut işlerini geliştirebilmeleri için bilgi, deneyim ve uzman ağından faydalanmalarını sağlıyor. Deprem sonrası birçok esnaf, iş yerlerini yeniden kurabilmek için devlet tarafından verilen desteği yeterli bulmasa da kendi imkânlarıyla yeni bir başlangıç yapmak için çalışıyor. Büyük yıkım sonrası özellikle Adıyaman ve Hatay’da sağlam yapı bulmak neredeyse imkânsız olduğu için diğer esnaf gibi kadınlar da ya verilen konteynerlerde ya da evden internet üzerinden işlerini yürütmeye çalışıyor ya da seyyar iş yerleri kuruyor. Biz de bu noktada devreye girerek kadın girişimcilere mentorluk desteği sağlıyoruz," dedi.

Adıyaman’ın çözüm odaklı yaklaşımlar ile yeniden ayağa kalkabileceğine değinen Pulatkonak, "Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve yerel STK’lar ile işbirliği yaparak bir çalışma yapmak istedik. Katılım ve ilgiden çok memnun oldum. Adıyaman genelinde kadınlarımızın yeniden iş hayatına katılmaları, kendiişlerini kurmaları ve Türkiye iş piyasası ile entegre olmaları için gereken tüm desteği vermeye kararlıyız. Mentorluk programımız, kadınların iş hayatına dönüş süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak stratejiler sunuyor. Adıyamanlı girişimci kadınlar, program sayesinde işlerini geleceğe taşıyacak bilgi ve deneyime ulaşmanın yanı sıra, geniş bir uzman network ağından da faydalanma fırsatı bulacaklar. Bu ilk toplantımızda katılımcıların gözlerindeki ışıltı beni çok memnun etti. Bu istek ve tutku, Adıyaman’ın eski günlerini de biliyorum ve o günlere dönmesini çok istiyorum” diye sözlerini tamamladı.

BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı'nın yanı sıra, daha geniş kapsamlı bir inisiyatif olan Milyon Kadına Mentorluk Programı da devreye girecek. Bu program, Türkiye genelinde milyonlarca kadına mentorluk desteği sağlamayı hedefliyor. Milyon Kadına Mentorluk Programı, kadınların iş hayatındaki yerlerini güçlendirmeyi, iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı ve onların profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Program kapsamında, kadınlar farklı sektörlerden deneyimli mentorlar ile eşleştirilecek ve iş dünyasında karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli bilgi ve kaynaklara ulaşmaları sağlanacak. Ayrıca, program aracılığıyla kadınlar geniş bir mentor ağına dahil olarak, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri geliştirme şansı yakalayacaklar.

GELECEĞE UMUTLA BAKAN KADINLAR

Bu program, Adıyamanlı kadın girişimcilerin işlerini yeniden kurmalarına ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, toplumsal hayata aktif olarak katılmalarını sağlayacak. Deprem bölgesi Adıyaman’daki her bir girişimci kadına, batıdaki farklı illerden ve kendi iş kollarından mentorlerle destek sağlanacak, böylece kendi networklerini geliştirme imkânı bulacaklar. BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı ve Milyon Kadına Mentor projesi, kadınların iş hayatına geri dönmelerini ve yeni iş fırsatları yaratmalarını destekleyerek bölgenin ekonomik toparlanmasında önemli bir rol oynayacak. Bu geniş kapsamlı destek, kadınların karşılaştıkları engelleri aşmalarına ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarına yardımcı olacak. Program, Adıyaman'daki kadın girişimciler için özel olarak uyarlanmış desteklerin yanı sıra, Türkiye genelinde kadınların iş hayatına katılımını artırmak ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak için önemli bir adım olacak.

Toplantı sonrasında söz alan Adıyamanlı kadın girişimciler ve Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri deprem sonrasında kentteki sosyal ve ekonomik gelişimi için yapılabilecek projeleri, ihtiyaç duyulan mentor desteğinin nasıl sağlanacağı, sektörel gelişim ve kalkınma yollarının sağlayacağı fırsatlar konusunu değerlendirerek ortak bir yol haritası hazırlanması konusunda görüş birliği yaptı.

Program sonrası ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ve Adıyaman KGK Başkanı Sevil Binzet, günün anısına TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak’a Adıyaman’ı simgeleyen nemrut heykeli takdim etti.

Kaynak : PHA