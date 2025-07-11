PKK'lı grubun silah bırakma töreni sonrası kritik görüşme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde bulunan Süleymaniye’nin Dukan ilçesinde, 30 kişilik bir PKK’lı grup düzenlenen sembolik törenle silahlarını imha etti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefon üzerinden değerlendirme yaptı.



Bahçeli’den Erdoğan’a destek: Sürece memnuniyetle yaklaşıyoruz

Görüşmede Bahçeli, terör örgütü PKK'nın bir grubunun silah bırakma iradesi göstermesinin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu adımdan duyduğu memnuniyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.



‘Terörsüz Türkiye süreci birlik ve beraberliği güçlendirecek’

İki liderin görüşmesinde, sürecin bundan sonraki aşamalarının da aynı kararlılık ve sağduyu ile sürdürülmesinin gerekliliği dile getirildi. Ayrıca, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini güçlendirecek, toplumsal dayanışmayı pekiştirecek bir zemin oluşturulması gerektiği vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, devletin tüm kurumlarıyla bu süreci büyük bir titizlikle yürüttüğünü ifade ettiği, Bahçeli’nin ise bu sürece Cumhur İttifakı’nın güçlü desteğinin süreceğini belirttiği öğrenildi.



Ne olmuştu?

KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat’ın da katıldığı törende, 30 kişilik bir PKK’lı grup, Casene Mağarası önünde sembolik bir törenle silahlarını imha etmiş ve örgütsel faaliyetlere son verdiklerini açıklamıştı. Tören sırasında dev ekrana örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın görüntüleri yansıtılmıştı.



Süreçte dikkat çeken siyasi açıklamalar

Silah bırakma adımı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel peş peşe açıklamalar yaparak gelişmeleri değerlendirmiş, “Terörsüz Türkiye” hedefinin toplumsal mutabakatla yürütülmesi gerektiği mesajları verilmişti.

Kaynak : PHA