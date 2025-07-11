8 Temmuz’da başvuruları başlayan KGF destekli TOBB Nefes Kredisine gösterilen yoğun ilginin finansmana ihtiyacı net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, azami 1 milyon TL şeklinde kullandırılan kredinin deprem yaralarını sarmak için yeterli olmadığını vurguladı.

Özellikle büyük depremler ve ardından zirai don yaşamış Malatya’ya ve deprem bölgesindeki illere tanınan limitlerin artırılması çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, “Nefes kredisi, üyelerimiz için önemli bir umut odu.Kredi başvurusu yapmak için üç günde 760 üyemiz faaliyet belgesi alarak bankalara müracaatını gerçekleştirdi. Krediye gösterilen yoğun ilgi, finansman ihtiyacının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Depremlerden derin yaralar alan üyelerimiz için 1 Milyon TL, yaraları sarmak için yeterli olmayacaktır. Özellikle depremden en fazla etkilenen Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki firmalar için limitlerin artırılmasını, faiz oranlarının da düşürülmesini talep ediyoruz. Nefes kredisi süreci tamamlandıktan sonra deprem bölgesi için özel destek paketleri devreye alınmalıdır” dedi.

Kaynak : PHA