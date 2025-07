‘PKK’nın silah teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde PKK’ya bağlı 30 kişilik bir grubun düzenlenen törende silahlarını imha ederek örgütsel faaliyetlerine son verdiğini açıklamasının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir."



‘PKK’nın tüm şubeleriyle feshi tamamlanmalıdır’

Çelik, açıklamasının devamında sürecin tamamlanması için PKK’nın tüm yapılarıyla birlikte feshedilmesi gerektiğini belirtti:

"Gelinen aşamada ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır."



‘Devlet tüm kurumlarıyla süreci yürütüyor’

Sürecin bir devlet projesi olduğunu vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda diplomasi, güvenlik ve istihbarat alanında eşgüdüm içinde hareket edildiğini ifade etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları, diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir."



DEM Parti vurgusu: Meclis’te katkılar somutlaşacaktır

Çelik, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) son dönemdeki temaslarının da sürece katkı sunduğunu belirtti:

"DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır."



‘Şehitlerimizin mirası korunuyor’

Açıklamasının bir bölümünde teröre karşı verilen mücadelede hayatını kaybeden güvenlik güçlerine atıfta bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. ‘Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ ilkesi her şart altında korunmuştur."



‘Vekalet savaşlarına karşı en güçlü irade Terörsüz Türkiye’dir’

Çelik açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü ‘vekalet savaşları'nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade ‘Terörsüz Türkiye’ iradesi ve bunun ‘terörsüz bölge’ anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."

Kaynak : PHA