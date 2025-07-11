Bahçeli: Türkiye, bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir

Bahçeli, yazılı açıklamasında 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve PKK’nın örgütsel varlığını sonlandırdığını ilan ettiği 12. kongreye ve sonrasında yaşanan silah bırakma törenine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bir yanda ülkemiz, diğer yanda mücavir bölgeler yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halindedir. Türkiye, mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir.”



Öcalan’ın mesajına gönderme: ‘Sözünü tuttu, tehdidi zamanında gördü’

Bahçeli, PKK’nın kurucu önderliğine atıf yaparak, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın videolu mesajına dolaylı gönderme yaptı:

“Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür.”



DEM Parti için ‘kardeşliğin safında’ ifadesi

Açıklamasının bir bölümünde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) de yer veren Bahçeli, partinin tutumunu olumlu bulduklarını belirtti:

“DEM Parti, sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.”



‘Cumhurbaşkanımız ve hükümet süreci sonuna kadar sahiplenmiştir’

Devlet Bahçeli, sürecin siyasi boyutuna da dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkür etti:

“Bir devlet politikası halini alan Terörsüz Türkiye kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir.”



‘Silahların teslimiyle kara dönem kapanıyor’

Silah teslim sürecinin başladığını duyuran Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren çevreler yeşeren umutlar ve genişleyen barış iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.”



‘Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzurun adı’

Bahçeli, açıklamasının sonunda “Terörsüz Türkiye” vizyonunun önemine vurgu yaparak, yeni bir döneme girildiğini ifade etti:

“Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır. Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir.”



‘Yeni yüzyılın mimarı Türk milleti olacak’

“Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”



Ne olmuştu?

PKK’ya bağlı 30 kişilik bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesindeki Casene Mağarası önünde düzenlenen törende silahlarını yakarak örgütsel faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Törende, KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat da yer almış, dev ekrana Abdullah Öcalan’ın görüntüsü yansıtılmıştı.

Kaynak : PHA