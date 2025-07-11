Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda Bulut’un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."



Durumu ağırlaşmıştı, Erdoğan ve Memişoğlu ziyaret etmişti

Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Yiğit Bulut'un sağlık durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastaneye giderek kendisini ziyaret etmişti.



Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Yiğit Bulut’un vefatının ardından siyasi isimlerden ve kamuoyundan çok sayıda taziye mesajı geldi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hakk'a yürüyen Yiğit Bulut'un acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

“Geçirdiği elim hastalık nedeniyle vefat haberini teessürle öğrendiğim Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.”



Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut'un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”



Yiğit Bulut kimdir?

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı.



Medya kariyerine Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk’te ekonomi yorumculuğu ile başlayan Bulut, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Habertürk TV’de Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi, ardından Star Medya Grubu’nda ve 24 TV’de çalıştı.



2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başdanışman olarak atanan Bulut, 2014’te Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı oldu. 2018’den itibaren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.



Özel yaşamında, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek’in kızı ve Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2000 yılında evlenen Bulut, 2010 yılında boşandı. Bu evlilikten Ahmet Yiğit adında bir oğlu bulunuyor.



Cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.

Kaynak : PHA