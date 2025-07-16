Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen “En Uzun Gece” adlı tiyatro oyunu, ilk temsiliyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Temsile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.



FETÖ’yle mücadele ve direniş sahneye taşındı

Temsilde, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları ve darbe gecesi verdiği mücadele ekseninde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar etkileyici sahnelerle aktarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi kritik noktaların olaylara sahne olduğu bölümler, tiyatronun dramatik kurgusuna dahil edildi.



Gösteride Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Bahtiyar Vahapzade, Nurullah Genç ve Attila İlhan gibi şairlerin eserlerinden bestelenmiş müziklerle direnişin ruhu sahneye taşındı. Oyunun sahne akışında birlik, sadakat, inanç ve millet iradesi temaları öne çıktı.



253 şehidin ismi sahneye yansıtıldı

Oyun sırasında, 15 Temmuz gecesi yaşamını yitiren 253 şehidin isimleri tek tek perdeye yansıtılarak anıldı. Temsilin finalinde ise sahneye asılan dev Türk bayrağı izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.



Temsilde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi vatandaşlara yaptığı çağrının görüntüleri ve o geceye ait şehir merkezlerinden derlenen videolar da gösterildi. Gösteri boyunca salondaki izleyiciler zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.



Turgut Aslan, Ömer Halisdemir’in ailesi sahnede

Gösterinin sonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile eşi Nadire Aslan ve darbe gecesinin simge ismi Ömer Halisdemir’in ailesi sahneye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahneye çıkarak oyunun hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve teknik ekibe tek tek teşekkür etti.



Devlet protokolünden yoğun katılım

Temsile, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak : PHA