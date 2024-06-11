Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de kurdukları en büyük şantiyeye ilişkin bilgi verdi. En büyük şantiyeyi Adıyaman İndere'ye kurduklarını belirten Bakan Özhaseki, İndere’de 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konutumuzun yapımının sürdüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Emlak Konut eliyle Adıyaman İndere’de 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konut yaptıklarını dile getirdi. İndere’de afet konutlarının yanı sıra sosyal donatı alanlarını da inşa ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, altyapı çalışmalarını da titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları da değerlendirdiği yazılı açıklamasında; “Deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Afet konutlarımızın ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. 4 bin 333 köyde yapacağımız 100 bin çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu köy evinin yarısını çelikten yapacağız; bir kısmını tamamlayarak hak sahiplerimize teslim ettik.” ifadelerine yer verdi.

Depremden en çok etkilenen şehirlerde, şehir meydanlarını da inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki; şehirlerin ticari hayatını canlandıracak çarşıların yapımına da ara vermeden devam ettiklerini; şehirleri tarihî ve kültürel dokularını koruyarak; mahalle kültürünü yansıtan, yöresel ve yatay mimariye uygun, sağlam ve güvenli konutlar yaparak ayağa kaldıracaklarını belirtti. Bakan Özhaseki yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin en büyük şantiyesinde 9 bin işçinin çalıştığını belirterek “Deprem bölgesinde 110 bin kişilik işçi ordumuzla çalışıyoruz. En büyük şantiyemiz olan İndere’de de 9 bin işçi kardeşimizle yaz kış demeden gayretle çalışıyoruz.” dedi.

İNDERE’DE 2 BİN KONUT TAMAMLANDI, TESLİME HAZIR

Bakan Mehmet Özhaseki; Türkiye’nin en büyük şantiyesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada tamamlanan konutlara dair de bilgi paylaştı. Adıyaman İndere’de 2 bin konutun tamamlandığını, teslime hazır hâlde olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki; “İndere’de 2 bin afet konutumuzun yapımını tamamladık, teslimlerine başlayacağız. İnşallah deprem bölgesinin tamamında evlerimizi en kısa sürede tamamlayarak depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” dedi.