Sözleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı “Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” panelinde, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın soruşturma kapsamında evine yapılan polis baskınını eleştirerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başsavcı, sana söylüyorum. Biz senin evlatlarını bile bu tür muamelelerden kurtarmak için bu zihniyeti bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma.”

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, İmamoğlu’nun sözlerini “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçları kapsamında değerlendirdiğini belirtti.

İmamoğlu: "Tehdit Yok, Herkes İçin Adalet Talep Ettim"

Soruşturma sonrası bir açıklama yapan İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek şunları ifade etti:

“Konuşmamda tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim, etmem. Kullandığım her kelime, bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum.”

İmamoğlu, açıklamasında, sözlerinin arkasında durduğunu belirterek “Her zaman, herkes için adalet” vurgusu yaptı.

Cuma Günü Adliyeye Gidecek

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek. Soruşturmanın seyrine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PHA