Yoğun Katılım ve Coşku

27 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen toplantıya, Yeniden Refah Partisi Kurucu Teşkilat Başkanı ve MKYK Üyesi Bahattin Sungur, İl Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Çavaş, Eskişehir Kurucu İl Başkanı Osman Mandacı, MGD Başkanı Bekir Korkmaz, Adıyaman’ın ilçe başkanları, hanım kolları ve gençlik kolları temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşmacılar, parti teşkilatının çalışmaları ve Adıyaman halkının ihtiyaçlarına yönelik mesajlar verdi.

Prof. Dr. Mehmet Çavaş: "Birlik ve Beraberlik Şart"

İl Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Çavaş, yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomik ve sosyal meselelerine değinerek, Milli Görüş hareketinin çözüm odaklı politikalarına dikkat çekti. Çavaş, geçmişteki hatalardan ders alınması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün insan hayatının değersizleştiği bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik şartlar, sosyal düzen ve eğitimdeki sorunlar halkımızı zorluyor. Ancak ülkemiz fakir bir ülke değil, kaynaklarımız var. Mesele, bu kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmekte. Eğer Rahmetli Erbakan Hocamızın uyguladığı denk bütçe ve havuz sistemi gibi politikaları hayata geçirirsek, çalışanlarımıza, emeklilerimize ve çiftçilerimize hak ettikleri değeri verebiliriz.”

Çavaş, geçmişte Milli Görüş politikalarıyla elde edilen başarıları hatırlatarak, “Her nesil, bir önceki neslin yaptıklarının ya bedelini öder ya da mükafatını alır. Bugün yaşadığımız sorunların çözümü, geçmişteki hataları tekrarlamamak ve Milli Görüş politikalarını benimsemekle mümkün” ifadelerini kullandı.

Osman Mandacı: “Adıyaman’ın Yanında Olduk”

Eskişehir Kurucu İl Başkanı Osman Mandacı, konuşmasında 6 Şubat depremi sonrası Yeniden Refah Partisi’nin kriz yönetimindeki çalışmalarını anlattı. Mandacı, Adıyaman’da yaşanan zorluklara karşı gösterilen dayanışmayı şu sözlerle dile getirdi:

“Depremin hemen ardından genel merkezimizde bir kriz masası oluşturduk. Adıyaman’ın ihtiyaçlarını karşılamak için Eskişehir’de on ayrı noktada yardım topladık. Bölgeye ulaştığımızda gördüğümüz manzara bizi derinden etkiledi, ancak halkımızın metaneti ve dayanışması bizlere umut verdi.”

Mandacı, Rahmetli Necmettin Erbakan’ın Milli Görüş hareketini başlatırken ortaya koyduğu vizyonun önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Milli Görüş, yalnızca siyasal bir hareket değil, insanlık için bir çözüm hareketidir. Faizci kapitalist düzene karşı adil ekonomik düzeni savunuyoruz ve bu düzeni kurmak için mücadele ediyoruz.”

Toplantıda, Adıyaman’da devam eden çalışmalar ve halkın taleplerine yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, partinin Adıyaman’daki faaliyetleri hakkında bilgi verirken, teşkilat üyelerinin özverili çalışmalarını takdir etti.

Milli Görüş hareketinin temel hedefinin, halkın ekonomik ve sosyal refahını artırmak olduğunu belirten katılımcılar, birlik ve dayanışma içerisinde daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA