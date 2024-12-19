Sendikal Bilinç ve Kazanımlar Anlatılıyor

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, işyeri temsilcilerinin hem sendikal haklar hem de güncel sorunlar hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Demir, şunları söyledi:

“İşyeri temsilcilerimize Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Kazanımlarımız, Eğitim-Bir-Sen’in tarihi, mefkûresi ve mesuliyeti ile sendikal mücadelemiz konusunda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle sahadaki beklenti ve talepleri daha yakından öğrenme imkânı buluyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının beklenti ve taleplerinin karşılanması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.”

Şimdiye kadar il merkezi ve Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlerin diğer ilçelerde de planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Eğitimlerin, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin, Ramazan Bayram, Mehmet Çalış ve Bekir Erdinç tarafından verildiği öğrenildi. Bu isimler, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından formatör olarak sertifikalandırılmış uzmanlardan oluşuyor.

Demir'den Gündeme Dair Önemli Mesajlar

Eğitim süreciyle ilgili açıklamaların yanı sıra Mehmet Demir, eğitimcileri ilgilendiren birçok güncel soruna da değindi. Demir, kamu çalışanlarının ve eğitimcilerin mağduriyetlerine çözüm getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, önemli talepleri dile getirdi. İşte Demir'in gündeme taşıdığı başlıca konular:

1- Norm Fazlası Öğretmenlerin Atamaları İptal Edilmeli

"Norm fazlası resen atamalar iptal edilmelidir. Yeni inşa edilen okulların öğretmen ihtiyacı oluşacağı dikkate alınarak norm fazlası öğretmenlerin muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir."

Mehmet Demir, Adıyaman'da yapımı tamamlanmak üzere olan yeni okulların öğretmen ihtiyacına dikkat çekerek, norm fazlası öğretmenlerin zorunlu atamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu konunun, eğitimciler için mağduriyet doğurabileceğini belirtti.

2- Mülakat Sistemi Kaldırılmalı

"Mülakat mağduriyetleri mutlaka giderilmeli ve mülakat uygulamasına son verilmelidir. Mevcut sistemde hiç kimsenin mülakata ve mülakatlardan çıkan sonuçlara güveni kalmamıştır. Mülakat aynı zamanda sosyal maliyet oluşturacak düzeyde sonuçlara yol açmaktadır."

Mülakat sisteminin öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerinde adalet duygusunu zedelediğini belirten Demir, mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Mevcut sistemde, mülakat sonuçlarının güvenilir olmadığını ve sosyal maliyetler doğurduğunu dile getirdi.

3- Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği Yayınlanmalı

“Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili yönetmelik bir an önce yayınlanmalı ve geçici madde ile tanınan haklardan öğretmenlerimizin yıllardır devam eden mağduriyetleri giderilmelidir."

Demir, 20 yılını dolduran öğretmenlerin haklarının korunması ve yönetmelikle ilgili düzenlemelerin bir an önce yayınlanması gerektiğini ifade etti. Öğretmenlerin bu konuda büyük bir beklenti içinde olduklarını dile getirdi.

4- Şube Müdürleri ve Yöneticilere de Uzman ve Başöğretmenlik Kadrosu Verilmeli

"Şube müdürü ve üstü kadrolara uzman ve başöğretmenlik kadroları verilmeli, bu arkadaşlarımızın her ne kadar genel idari kadroda bulunsalar da öğretmen kökenli oldukları gerçeği göz ardı edilmemelidir."

Mehmet Demir, öğretmen kökenli yöneticilerin de uzman öğretmenlik kadrolarından faydalanması gerektiğini vurguladı. Bu kişilerin mesleki geçmişleriyle bağlantılı haklara sahip olmalarının adil bir düzenleme olacağını belirtti.

5- 3600 Ek Gösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmeli

"1. dereceye düşen her kamu çalışanına 3600 ek gösterge verilmelidir. 3600 ek gösterge ile çok önemli bir adım atılmış olsa da şef ve memurlarımız bu haktan ne yazık ki gerekli düzenleme yapılmadığından faydalanamamıştır."

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini ifade etti. Özellikle şef ve memur kadrosunda yer alanların bu düzenlemeden faydalanmadığını belirtti.

6-Ek Ders Ücretleri Artırılmalı

"Ek ders ücretleri artırılmalı ve ödemeler her ayın ilk üç günü yapılmalıdır. Serbest piyasada ders saati ücretleri 1000 TL ve üzerinde iken, kamuda çalışan öğretmenlere bu miktarın onda birinin ödenmesi öğretmenlerin motivasyonunu düşürüyor."

Demir, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması gerektiğini ve bu ücretlerin zamanında ödenmesinin öğretmenlerin motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Ayrıca, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini de vurguladı.

7- Okullardaki Temizlik ve Güvenlik Sorunu Çözülmeli

"Okulların güvenlik ve temizlik sorunu kadrolu istihdamla çözülmelidir. TYP ve hizmet alımı uygulamasına geçilmelidir."

Mehmet Demir, okullarda temizlik personeli eksikliğinden kaynaklanan hijyen sorunlarına dikkat çekti. Temizlik ve güvenlik personelinin kadrolu istihdam edilmesi gerektiğini belirten Demir, "Bu sorunun çözümü için İş Gücü Uyum Programına son verilmeli ve TYP veya hizmet alımı uygulamasına geçilmelidir" dedi.

Eğitimler Devam Edecek

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen işyeri temsilcilerine yönelik eğitimlerin, diğer ilçelerde de planlanan takvim çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi. Eğitimlerde işyeri temsilcileri, sendikal haklar, kazanımlar ve güncel sorunlar hakkında bilgilendirilecek. Eğitimlerin yanı sıra, eğitimcilerin taleplerinin sendika yönetimine doğrudan iletilmesi sağlanacak.

Kaynak : PHA