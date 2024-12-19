Adıyaman'ın tarihi eğitim yuvalarından biri olan Cumhuriyet İlkokulu’nun önce tadilat ve güçlendirme çalışmaları için 25 milyon lira harcanıp, ardından Çarşı Projesi kapsamında yıkılacak olması, kentte büyük tepkilere neden oldu. CHP Adıyaman İl Örgütü, okul önünde basın açıklaması yaparak, "Bu beceriksizliktir, plansızlıktır, koordinesizliktir. İki bakanlık arasındaki iletişimsizlik faturasını Adıyaman halkı ödüyor" ifadelerini kullandı.

"AKP’nin Koordinasyonsuzluğu Yüzünden 25 Milyon Çöpe Gitti"

CHP Adıyaman İl Örgütü adına yapılan açıklamada, Adıyaman'da depremzedelerin büyük zorluklar yaşadığı, ancak buna rağmen devlete güvenip vergilerini ödediği hatırlatılarak, bu paraların boşa harcandığına dikkat çekildi. CHP'li yetkililer, "Bu okula 25 milyon lira tadilat ve güçlendirme parası harcadılar. Ama ne oldu? Şimdi ‘Çarşı Projesi’ dediler, bu okulu birinci etaba dahil ettiler ve yıkma kararı aldılar. Peki madem yıkacaktın, neden bu tadilatı yaptın? Neden 25 milyon lira harcadın?” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler.

"Bu Para Depremzedenin Cebinden Çıktı"

CHP Adıyaman İl Örgütü, Adıyaman halkına seslenerek şu ifadelere yer verdi:

“Bu parayı babalarının kesesinden mi verdiler? Kendi ceplerinden mi verdiler? Hayır! Bu para yine Adıyamanlı fukaranın cebinden çıktı. Depremzedeler için kullanılabilecek para, iki bakanlığın beceriksizliği yüzünden çöpe atıldı.”

Bu sözlerle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekildi. “Emekliye tasarruf, işçiye tasarruf, öğretmene tasarruf. Ama konu kendi hataları olduğunda 25 milyon lirayı çöpe atarlar” denilen açıklamada, bu paranın 5 bin depremzede aileye 5 bin lira nakit desteği olarak verilebileceği vurgulandı.

"Emekliye Tasarruf, Öğrenciye Tasarruf, Kendilerine İsraf"

CHP’li yetkililer, iktidarın halka sürekli tasarruf öğütlediğini ama kamu kaynaklarının israf edilmesine göz yumduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Emekliye tasarruf derler, iki çay içerken bile düşünün derler. Üniversite öğrencisine tasarruf derler, aç kalan çocuklara tasarruf derler. Anneler, çocuklarının beslenme çantasına peynir, zeytin koyamaz. Ama konu kendilerine gelince 25 milyon lirayı çöpe atarlar. Bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir vicdandır?”

"5 Bin Depremzede Aileye Yardım Olarak Verilebilirdi"

Yapılan açıklamada, 25 milyon lira ile neler yapılabileceğine dair örnekler de verildi. CHP yetkilileri, "Bu para beş bin depremzede aileye 5 bin lira olarak dağıtılabilirdi. Ama bu para, Adıyaman halkının parasını israf eden bu anlayış yüzünden çöpe gitti” ifadelerini kullandı.

"CHP Olarak Bu Paranın Hesabını Soracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Örgütü, 25 milyon liralık bu zararın hesabını sormak için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti. “Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Örgütü olarak bu paranın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Adıyaman halkının bir kuruşunu dahi heba etmeyeceğiz” denilerek, Adıyaman halkına destek çağrısı yapıldı.

Tepkiler Büyüyor

Cumhuriyet İlkokulu'nun yıkılacak olmasına sadece CHP'den değil, birçok kesimden tepki yağıyor. Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı vatandaş grupları, okulun korunması gerektiğini, bu şekildeki yıkım kararlarının israf olduğunu belirtiyor.

"Cumhuriyet İlkokulu, Adıyaman’ın Hafızasıdır"

1937 yılında inşa edilen ve kentin tarihi simgelerinden biri olan Cumhuriyet İlkokulu, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, Adıyaman halkının hafızasına kazınmış bir yapı olarak biliniyor. Cumhuriyet İlkokulu, hem şehrin kimliğinin bir parçası hem de bölgedeki binlerce çocuğun eğitim gördüğü bir yuva olarak önemli bir yere sahip.

Bu bağlamda, okulun yeniden yıkılma kararı, kentteki sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların tepkisini de artırıyor. Sosyal medyada "Cumhuriyet İlkokulu Yıkılmasın" etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, Adıyaman protokolü ve milletvekillerinin bu konuda ne tür bir girişimde bulunacağı merak ediliyor.

"AKP'nin Koordinasyonsuzluğu Halkı Yoksullaştırıyor"

CHP’nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyonsuzluğun halka zarar verdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kadar büyük bir felaketten çıkmış, yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman halkına bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Bir yanda yıkılmış binalar, evsiz kalan insanlar, diğer yanda 25 milyon lirayı boşa harcayan iki bakanlık. Bu nasıl bir sorumsuzluktur? İki bakanlık birbiriyle konuşamıyor, plan yapamıyor ama faturayı Adıyaman halkı ödüyor. Biz bu paranın hesabını sormazsak, bu 25 milyon lira unutulup gidecek. Ama biz buna izin vermeyeceğiz.”

Kaynak : PHA