Çelikhan'da kadın istihdamını artırmak amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen "Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan" projesi kapsamında Üreten Eller Restoranı hizmete açıldı. Çat Barajı kenarında faaliyete geçen restoran, kadın girişimcilere ekonomik fırsatlar sunarak bölge ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor. Açılış, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadın Girişimciler Üretecek, Ekonomi Güçlenecek

Çelikhan Kaymakamlığı ve Çelikhan Belediyesi'nin öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan" projesi, ilçede kadın girişimciliğini artırmayı ve kadınların iş gücüne katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında, Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan Kadın Kooperatifi'ne tahsis edilen Üreten Eller Restoranı, yöresel lezzetlerin üretileceği, aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyecek bir işletme olarak faaliyet gösterecek.

Restoranda, Çelikhanlı kadınların ürettiği yöresel yemekler, lezzetli atıştırmalıklar ve bölgeye has ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Aynı zamanda kadınların kooperatifleşme sürecine destek verilerek, kadın girişimciliğinin artırılması hedefleniyor.

Vali Varol: "Kadınlarımızın Üretime Katkı Sağlaması En Büyük Gayemiz"

Üreten Eller Restoranı'nın açılışında konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kadınların üretime katılmasının önemine değinerek, kadın girişimciliğinin desteklenmesi yönünde mesajlar verdi. Vali Varol, Çelikhan'da kadın emeğiyle hayata geçirilen bu projeye duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Çelikhanlı kadın girişimcilerin üretime ve ekonomiye katkılarını teşvik etmek amacıyla bugün İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklediğimiz ‘Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan’ projesinin meyvelerini topluyoruz. Devlet olarak kadınlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durması, kendi işini kurması, ekonomik faaliyetlere entegre olması ve etkinliğini daha da artırmak en önemli gayemizdir. Kadın girişimcilerimizin üretimin bir parçası olmasından memnuniyet duyuyoruz. Valilik olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman değerli kadın girişimcilerimizin yanında ve destekçisi olacağız. Ben böyle bir oluşumun içinde olan tüm Çelikhanlı kadınlarımızı tebrik ediyor, sayılarının her geçen gün artması temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Vali Dr. Osman Varol, açılışın ardından restoranı gezerek, kadın girişimciler tarafından üretilen yöresel lezzetleri inceledi ve proje kapsamında kadınların gerçekleştirdiği üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Çat Barajı Kenarında Ekonomik Kalkınma Hamlesi

Çat Barajı kenarında hizmete açılan Üreten Eller Restoranı, turistik bir alan olan baraj bölgesinde ekonomik hareketliliği artırmayı hedefliyor. Hem bölge halkına hem de turistlere hizmet verecek olan restoran, ziyaretçilere Çelikhan'ın yöresel lezzetlerini tatma imkanı sunacak. Bu kapsamda, kadınların istihdamını artıracak restoran, aynı zamanda bölgenin gastronomi turizmini destekleyecek bir proje olarak öne çıkıyor.

Projenin uygulanması ile birlikte, Çelikhan'daki kadın girişimciler, hem ekonomik özgürlüklerini kazanacak hem de bölge ekonomisine katkı sunacak. Girişimci kadınlar, yöresel yemeklerden tatlılara, kahvaltılıklardan atıştırmalıklara kadar birçok ürünü üretip satacak. Bu sayede kadınların ekonomik bağımsızlığı artırılırken, bölge turizminin gelişimine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Kadın Kooperatifleri İle Ekonomiye Katkı Sağlanacak

“Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan” projesiyle, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor. Çelikhan'da dezavantajlı kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje, Çelikhanlı kadınların kendi işlerini kurmalarına olanak tanıyacak.

Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle kadınların üretim, pazarlama ve yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlayacak. Bu kooperatifleşme süreci, kadın girişimcilerin daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağlarken, bölgesel kalkınmaya da destek olacak.

Çelikhanlı Kadınların El Emeği Değer Kazanacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje, Çelikhanlı kadınların el emeği ve göz nuruyla ürettiği ürünleri ekonomik bir değer haline getirecek. Kadın girişimciler, sadece restoran işletmeciliğiyle sınırlı kalmayarak, bölgenin gastronomi turizmine katkıda bulunacak. Kadınların girişimci ruhunun desteklenmesiyle bölgenin kalkınması hedefleniyor.

Bu projeyle birlikte, kadınlar sadece aile ekonomisine değil, aynı zamanda ilçe ve il ekonomisine de katkı sağlayacak. Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan projesinin yaygınlaştırılmasıyla kadınların kooperatifleşme bilincinin artırılması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması planlanıyor.

Hedef: Kadın İstihdamını Artırmak

Çelikhan Kaymakamlığı, Çelikhan Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen projede, kadın istihdamının artırılması temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda, kadınların sadece üretici olarak değil, aynı zamanda yönetici olarak da etkin bir şekilde yer alması için çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Proje kapsamında kadınlara üretim, pazarlama, girişimcilik ve yönetim konularında eğitimler verilecek. Böylece kadın girişimcilerin üretimden satışa kadar tüm süreçleri yönetebilmeleri sağlanacak.

Vali Varol'dan Kadınlara Destek Mesajı

Açılışta konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kadın girişimciliğinin desteklenmesiyle Çelikhan’ın kalkınmasına büyük katkı sağlanacağını belirtti. Vali Varol, Valilik olarak kadın girişimcilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Kadınların üretime katılmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma için de önemli olduğuna dikkat çekti.

Kadın Girişimcilerden Teşekkür

Proje kapsamında üretime katılan kadın girişimciler, kendilerine sunulan bu fırsat için teşekkür etti. Kadın girişimciler, artık ekonomik özgürlüklerini kazanma yolunda büyük bir adım attıklarını ve bu projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak : PHA