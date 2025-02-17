Türk Ocakları Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kurucu başkan Yusuf Gökhan Dursun’a ve tüm üyelerine teşekkür edilirken, yeni başkan Samet Zenginoğlu’na ve yönetim kuruluna başarı dilekleri iletildi.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi'nin Yeni Başkanı: Doç. Dr. Samet Zenginoğlu

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi Başkanlığı'na seçilen Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, akademik kariyeri ve uluslararası ilişkiler alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

Doç. Dr. Samet Zenginoğlu’nun Özgeçmişi:

Karaman'da doğdu.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı.

Yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yaptı.

Doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Çalışmaları doktora programında tamamladı.

2014-2022 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü'nde görev yaptı.

Halen Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nde Doç. Dr. olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Ocakları'nın Tarihçesi

Türk Ocakları, 20. yüzyılın başında Türk milliyetçiliğini yaymak ve Türk kültürünü geliştirmek amacıyla kurulmuş köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

25 Mart 1912'de İstanbul’da kurulan Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk aydınlarının önderliğinde, millî birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmalar yürütmüştür.

Türk Ocakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucu kadroları tarafından da desteklenmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler açısından önemli roller üstlenmiştir.

1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası ile birleşen Türk Ocakları, 1949'da yeniden bağımsız bir teşkilat olarak faaliyete geçmiştir.

Günümüzde Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren Türk Ocakları, Türk kültürünü, tarihini ve dilini yaşatmayı ve genç nesillere aktarmayı hedeflemektedir.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi de bu misyon doğrultusunda faaliyetlerine devam ederken, yeni yönetimiyle birlikte çalışmalarına ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA