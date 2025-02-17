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Önümüzdeki günlerde Erol’un adli sürecinin nasıl ilerleyeceği ve DEM Parti’nin konuya ilişkin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Erol’un gözaltına alınması, siyasi arenada tartışmaları beraberinde getirdi. DEM Parti yetkilileri, gözaltı işleminin siyasi bir hamle olduğunu savunurken, hükümete yakın kaynaklar ise hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Siyasi Gerginlik ve Tepkiler

2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İlk ve orta öğrenimini Tatvan’da tamamladı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, makam odasındaki fotoğraf kaldırma olayının sosyal medya ve haber sitelerinde yer almasının ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Erol, Tatvan Belediyesi’ndeki makamında gözaltına alındı.

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