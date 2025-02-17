Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fotoğrafını Makam Odasından Kaldırmıştı
Tatvan Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti’den DEM Parti’ye geçti. Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Mümin Erol’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı.
Bu gelişmenin ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Erol, Tatvan Belediyesi’ndeki makamında gözaltına alındı.
Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, makam odasındaki fotoğraf kaldırma olayının sosyal medya ve haber sitelerinde yer almasının ardından soruşturma başlattığını duyurdu.
Gözaltına alınan Mümin Erol’un Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınıyor.
Mümin Erol Kimdir?
1981 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Tatvan’da tamamladı.
Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdi.
2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Avukatlık mesleğini sürdürdü.
31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti’den Tatvan Belediye Başkanı seçildi.
Siyasi Gerginlik ve Tepkiler
Erol’un gözaltına alınması, siyasi arenada tartışmaları beraberinde getirdi. DEM Parti yetkilileri, gözaltı işleminin siyasi bir hamle olduğunu savunurken, hükümete yakın kaynaklar ise hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.
Önümüzdeki günlerde Erol’un adli sürecinin nasıl ilerleyeceği ve DEM Parti’nin konuya ilişkin atacağı adımlar merakla bekleniyor.
Kaynak : PHA