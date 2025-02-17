18 Şubat 2025 Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bilgin yapacak. Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden Bilgin, etkinlik boyunca Avcı ile futbolun gelişimi, teknik direktörlükte liderlik anlayışı ve modern futbol trendleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Etkinlik, Mustafa V. Koç Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve futbolseverlerin katılımına açık olacak. Özellikle spor yönetimi, antrenörlük ve futbol taktikleriyle ilgilenenler için önemli bilgiler sunması beklenen söyleşi, teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan Abdullah Avcı’nın deneyimlerini paylaşacağı bir platform olacak.

Kaynak : PHA