27 Kasım 2024 tarihinde Silvan ilçesinde yapılan operasyona Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Silvan Komando Alay Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerinden oluşan ekipler katıldı. Operasyon, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle bağlantılı olan ve örgüte yardım eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, 8 farklı adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda H.M., M.C.E., A.Y., S.M., H.Ç., ve M.E.G. isimli şüphelilerin yakalandığı bildirildi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 sim kartı, 1 kamera ve 1 hafıza kartı ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, 30 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yürütülen adli ve mülki görevlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PHA