Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 13 tutuklama Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 13 tutuklama

27 Kasım 2024 tarihinde Silvan ilçesinde yapılan operasyona Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Silvan Komando Alay Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerinden oluşan ekipler katıldı. Operasyon, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle bağlantılı olan ve örgüte yardım eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, 8 farklı adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda H.M., M.C.E., A.Y., S.M., H.Ç., ve M.E.G. isimli şüphelilerin yakalandığı bildirildi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 sim kartı, 1 kamera ve 1 hafıza kartı ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, 30 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yürütülen adli ve mülki görevlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss