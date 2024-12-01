Şifreli İletişimler Deşifre Edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda iş yeri sahipleri ve fuhuşa gelen müşteriler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İş yerinde, müşterilere “Kısa mı uzun mu kalacaksın?” şeklinde sorular sorulduğu ve bu şifreyle müşterilerin yönlendirildiği tespit edildi. “Kısa kalacağım” diyenlerin fuhuş yapılan odalara, “Uzun kalacağım” diyenlerin ise normal odalara gönderildiği belirlendi.

İHA Destekli Operasyon

Belirlenen adreslere "Barbie-21" adı verilen ve İHA’ların da kullanıldığı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Baskında 10 şüpheli gözaltına alındı, 8’i yabancı uyruklu olmak üzere 9 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

9 Tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan Polise Alkış

Operasyon sırasında polis ekipleri, çevredeki vatandaşlardan alkış alarak takdir topladı. Operasyonun, toplumun huzuru ve güvenliği adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Kaynak : PHA