Fidan, İsrail ile İran arasında bir savaş ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, bu duruma bölge ve Türkiye olarak hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Fidan, Türkiye’nin Orta Doğu’daki savaşı engellemek için büyük çaba gösterdiğini ve bölge barışına odaklandığını söyledi.

"İsrail ve İran Arasında Savaş Yüksek Bir İhtimal"

Fidan, İsrail ile İran arasında olası bir savaşın bölgedeki dengeleri daha da sarsacağını belirtti. "İsrail ile İran arasında savaşı yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım. Buna hem ülke hem de bölge olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bölgede savaşın yaygınlaşması arzuladığımız bir şey değil. Var gücümüzle, son 20 yıldır işgale ve yıkıma maruz kalmış Orta Doğu’da savaşa son verme konusunda önemli bir yoğunlaşmamız var" dedi.

"İsrail’in Lübnan’a Saldırısı Sürpriz Değil"

Dışişleri Bakanı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının beklenmedik olmadığını belirterek, İsrail’in uzun zamandır Hamas, Hizbullah ve Husiler’e yönelik planlar yaptığını vurguladı. "İsrail'in Lübnan'a saldırması bizim için sürpriz olmadı. İlk üç haftada en büyük endişemiz savaşın yaygınlaşmamasıydı. İsrail’in önce Gazze'ye yoğunlaşıp sonra Lübnan’a yönelmesi bekleniyordu ve İsrail şu anda ne hedeflediyse onu yapmaya devam ediyor" dedi.

"Türkiye Ciddi Uyarılar Yapıyor"

Fidan, Türkiye’nin bölgedeki savaş riskine karşı sürekli olarak uyarılarda bulunduğunu belirtti. "Türkiye çok ciddi uyarılar yapıyor, mesajlar veriyor. Deklare edilmesi uygun olmayan hususları da paylaşıyoruz. Bir yandan Gazze’de Filistin halkına yapılan soykırım devam ederken, diğer yandan Lübnan ve İran’la olası bir savaş riski bulunuyor. Bu konuların her birinin dinamikleri farklı, ancak hepsi iç içe geçmiş durumda" dedi.

Fidan, İsrail ve İran’ın savaş ihtimalinin yanında bölgedeki diğer çatışma dinamiklerine de dikkat çekerek, "İran ve bölgedeki birçok devletin zaten savaş öncesinde sorunları vardı. Ancak Filistin meselesinin bu çatışmalarla iç içe geçmesi büyük bir talihsizlik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye 20 Yıldır Ateş Çemberi İçinde"

Bakan Fidan, Türkiye'nin son 20 yıldır Orta Doğu’da büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını, ancak bu süreçten başarıyla geçtiğini söyledi. "Türkiye, 20 yıldır bir ateş çemberi ortasında ve bu çemberden sağ salim geçmeyi başardı. Güvenlik ve istihbarat kapasitemizi artırarak, bölgedeki gelişmeleri en üst düzeyde izliyoruz. Ülkemizi ve milletimizi sürprizlere karşı hazırlıklı tutmak, krizlerde en az zararla süreci atlatmak temel hedefimiz" dedi.

Fidan, ayrıca Türkiye’nin bölgesel barış için attığı adımlara da değinerek, "Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgede barışı sağlamak ve milletlerin çıkarlarını korumak için yoğun bir diplomatik çalışma yürütüyoruz. Orta Doğu’da istikrar ve güvenliği tesis etmenin temel koşulu, savaşı önlemek ve daha fazla bölünme ve kamplaşmayı engellemektir" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki Durum ve İran'ın Meşru Müdafaa Hakkı"

Fidan, Gazze’de yaşanan soykırımın bölgedeki savaş dinamikleriyle iç içe geçtiğini belirterek, "Şu anda bir yandan Filistin Gazze soykırımı sürüyor, diğer yandan Lübnan ve İran’la olası bir savaş tehdidi var. Eğer İran kendini savunma hakkını kullanırsa, bu onun meşru müdafaa hakkıdır" dedi. Fidan, bölgenin barış ve istikrarı için tüm tarafların sağduyulu olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA