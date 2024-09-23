Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerde şehir merkezinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları kazandırırken, köyleri de yeniden inşa ediyor. Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın Felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutları yapılıyor.

BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ DE HÜKÜMETİMİZ DE ÇOK GÜÇLÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay’da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun.” dedi

Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa edildiğine dikkati çekerek, "Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek” diye konuştu.

Genel Müdür Oral, köy evleri projelerinde mahremiyete özen göstermek için balkon cephelerinin birbirine bakmaması gibi ayrıntılara da dikkat ettiklerini anlattı