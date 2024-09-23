Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından Kahramanmaraş Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, darp edilen N.Y. isimli şahsın kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden sopa ile vurulduğunu belirtti.

"Olayın Detayları"

N.Y., saldırının ardından Andırın Devlet Hastanesi'nden darp raporu alırken, kendisine saldıran M.G. ve S.G. isimli iki kadından şikayetçi oldu. İddialara göre kadınlar, sopalarla N.Y.’ye saldırdı ve görüntüler sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra hızla gündem oldu.

"Adli Süreç"

Olayın ardından M.G. ve S.G. gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından güvenlik güçleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği’nin yazılı açıklamasında, olayın detayları aktarılarak kamuoyuna süreçle ilgili bilgi verildi. Yetkililer, toplum huzurunu bozan bu tür olaylarla ilgili yasal süreçlerin hızla işleyeceğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA