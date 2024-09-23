Olayın ihbar edilmesi üzerine Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçerek olay yerine ulaştı ve mahsur kalan iki kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti.

"Olayın Seyri"

Eskihüsnümansur köyünde bulunan baraj gölünde tekneleri alabora olan iki vatandaşın zor durumda olduğu bilgisi Jandarma’ya ulaştı. Olay yerine hızla ulaşan Jandarma Bot Tim ekipleri, alabora olan teknede mahsur kalan şahısları kısa süre içinde kurtararak güvenli bir bölgeye taşıdı.

"Jandarma’dan Güvenlik Vurgusu"

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat boyunca aralıksız çalıştıklarını belirtti. Jandarma, bu tür acil durumlarda vatandaşların hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi ve olay yerine anında müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, benzeri olayların yaşanmaması adına, baraj gölleri ve su alanlarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve özellikle tekneyle suya açılan vatandaşların gerekli güvenlik önlemlerini almalarını tavsiye etti.

Jandarma, halkın güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu her durumda yanlarında olacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA