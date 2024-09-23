Jandarma Trafik ekipleri, motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla il genelinde özel denetimler gerçekleştirdi ve sürücüleri güvenli motosiklet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Yetkililer, sürücülerin yola çıkmadan önce yapmaları gereken ilk şeyin kask takmak olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Kask, kaza anında sizi korur!" mesajı verildi. Denetimlerde sürücülerin kask takma zorunluluğu konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaskın, motosiklet kazalarında hayat kurtarıcı olduğu ve doğru kullanıldığında yaralanma riskini büyük ölçüde azalttığı belirtilen açıklamada, Jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA