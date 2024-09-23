17 gram kubar esrar,

160 gram sentetik kannabinoid,

17 gram toz esrar,

7 kök kenevir,

3 gram metamfetamin,

15 adet sentetik ecza hap,

3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler imha edilmek üzere toplandı ve adli süreç başlatıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Jandarma yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini ve toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçlara karşı kararlılıkla operasyonlar yürütüleceğini belirtti. Operasyonların özellikle genç nüfusu korumak ve uyuşturucunun yayılmasını engellemek amacıyla geniş çaplı ve düzenli olarak yapılacağı vurgulandı.

Vatandaşlardan Destek Talebi

Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların da desteğinin önemli olduğunu belirterek, şüpheli faaliyetler konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu. Uyuşturucuyla ilgili ihbarların en kısa sürede değerlendirilerek müdahale edileceği belirtildi.

Kaynak : PHA