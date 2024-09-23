Ziyaret, Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde gerçekleşti.

Proje, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Başkan Tutdere liderliğinde Mayıs ayında Bulgaristan’a yapılan teknik gezinin ardından Adıyaman Belediyesi, çevre eylem planı hazırlamış ve çeşitli eğitim programları düzenlemişti.

"Projenin Amaçları ve Adımları"

2023 Ekim ayında başlayan ve 2024 Ekim ayında tamamlanacak olan proje, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu hibe programı çerçevesinde yürütülüyor. Adıyaman Belediyesi, projenin ilk aşamalarında çevre bilincini artırmak amacıyla hem halka hem belediye personeline hem de öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenledi. Bu eğitimler arasında, çevreyi koruma, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları yer aldı.

Başkan Tutdere liderliğindeki heyet, Mayıs ayında Bulgaristan’a bir teknik gezi düzenleyerek iklim değişikliğine yönelik stratejiler ve uygulamalar üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Bu iş birliği çerçevesinde hazırlanan çevre eylem planı, Adıyaman’da uygulanacak yeni çevresel projelerin temelini oluşturdu.

"Ziyaret ve Projenin Son Aşaması"

Projenin son aşamasında Adıyaman’da teknik geziler, seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu çerçevede, Montana Belediyesi heyeti, projenin tamamlanması ve çevresel bilincin artırılması amacıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti. Ortak çalışmalara katkı sağlamak için yapılan bu ziyaretle, şehirler arasında sürdürülebilir çevre politikalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ziyarette konuşan Başkan Tutdere, projenin Adıyaman için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “İklim değişikliğiyle mücadele, sadece yerel değil küresel bir sorumluluk. Bu proje kapsamında, çevre bilincini güçlendirerek, Adıyaman’da sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için önemli adımlar atıyoruz. Ortak eylemlerle daha çevreci bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

"İklim Değişikliği ile Mücadelede Ortak Çalışmalar"

Adıyaman Belediyesi’nin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar, şehrin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli katkılar sağlıyor. Montana Belediyesi ile yapılan iş birliği, şehirler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, çevre dostu projelerin hayata geçirilmesini destekliyor.

Proje, çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şehirlerin dayanıklılığını artırmayı ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğine karşı stratejilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan Tutdere, bu tür projelerin Adıyaman’ın çevresel altyapısını güçlendireceğini ve iklim değişikliği ile mücadelede büyük bir adım atılacağını ifade etti.

Adıyaman’da yapılacak etkinlikler ve projenin son aşamaları, Montana Belediyesi heyetinin katılımıyla tamamlanacak.

Kaynak : PHA